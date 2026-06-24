Innovazione, Lombardo: "Al Wmf 2026 per capire come la tecnologia può migliorare la società"

"Al We Make Future startup da tutto il mondo, aziende, big tech, innovatori, professionisti, insieme per sviluppare connessioni e business, e poi attivisti che si ritrovano per capire come applicare la tecnologia per migliorare la società. Sarà un'edizione record, con oltre 800 espositori, con il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo e uno spettacolo di oltre 500 droni", ha dichiarato Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del We Make Future, tra i più grandi festival internazionali dedicati alla tecnologia e all'innovazione digitale che andrà in scena da oggi a venerdì nei padiglioni di BolognaFiere.