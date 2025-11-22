circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione, Ross (Bologna Business School): "Attesi 10 anni di cambiamenti dirompenti"

"Una volta le materie prime del lavoro erano la terra, poi il ferro. Adesso sono i dati"

22 novembre 2025 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"I cambiamenti che ci aspettano nei prossimi 10 anni saranno più importanti di quelli avvenuti nei 30 anni passati. Saranno più dirompenti nel positivo e nel negativo, ma, da ottimista quale sono, penso che saranno maggiori quelli positivi". Così Alec Ross, distinguished professor presso Bologna Business School, intervenendo al primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025 - Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società” che si è svolto a Milano e ha messo al centro il futuro del retail tra sfide globali e innovazione Cambiamenti sociali e dei comportamenti di consumo degli italiani, trasformazioni tecnologiche e futuro del settore.

"Una volta le materie prime del lavoro erano la terra, poi il ferro. Adesso sono i dati - spiega Ross - Dieci anni fa c'erano 15 miliardi di dispositivi connessi alla rete, oggi ne abbiamo 75 miliardi. Questo perché stiamo digitalizzando processi e settori che tradizionalmente non sono considerati digitali. Questa crescita continuerà con la nascita dell'intelligenza artificiale di massa".

In tema di digitalizzazione l'Italia deve accelerare: "Per quanto riguarda la crescita composta del pil, l'Italia era al 182esimo posto su 396 Paesi sovrani. I motivi sono vari, tra cui la lentezza della digitalizzazione, siamo stati al 26esimo posto su 27 Paesi nell'Unione Europea". Infine Ross parla di intelligenza artificiale: "Ci sono quattro tipi di intelligenza artificiale, non solo ai generativa e ChatGpt. In Italia si parla solo di quella generativa che è la meno rilevante. Gli altri sono: intelligenza artificiale percettiva che interpreta immagini, suoni e testo, intelligenza artificiale agentica che ha la capacità di ragionare, pianificare e agire in modo autonomo, infine, l'intelligenza artificiale fisica che si relaziona con il mondo reale, un esempio è rappresentato dai droni e dai veicoli autonomi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Innovazione Ross attesi cambiamenti
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza