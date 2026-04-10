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Innovazione tecnologica e regolazione europea, una sfida per l'esercizio dei diritti

10 aprile 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al Centro studi americani di Roma si è svolto un confronto su uno dei temi più sensibili per il futuro europeo: il rapporto tra innovazione tecnologica e regolazione. L'incontro, promosso da Meta e Adnkronos, ha riunito esponenti del governo, del parlamento, delle aziende, delle associazioni, con l'obiettivo di far emergere punti di vista diversi su una questione sempre più strategica. Dal dibattito, che si è aperto con l'intervento del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, è emersa una consapevolezza condivisa: lo sviluppo tecnologico, in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dei dispositivi digitali avanzati, non è più soltanto un fattore economico, ma una leva che incide direttamente sull'esercizio dei diritti. Accesso alla salute, inclusione, informazione e capacità produttiva sono sempre più legati alla diffusione delle nuove tecnologie.

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