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Atp Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime - Diretta

Il tennista azzurro sfida il canadese nei quarti del Masters 1000 del Principato

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta - in diretta tv e streaming - il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo del Principato. Il numero 2 del ranking Atp arriva ala sfida dopo il successo contro Machac agli ottavi, mentre il canadese ha passato il turno in seguito al ritiro di Ruud.

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In caso di passaggio del turno, in semifinale, Sinner sfiderebbe il vincente della sfida tra Fonseca e Zverev.

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