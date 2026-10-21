Inps, D'Angelo: "La tecnologia per semplificare il congedo di maternità"

Massimiliano D'Angelo, direttore centrale Tecnologia, informatica e innovazione Inps, illustra il valore della tecnologia nel progetto di virtualizzazione della domanda di congedo di maternità obbligatoria. L'iniziativa punta a utilizzare le informazioni già disponibili all'Istituto per ridurre gli adempimenti a carico di lavoratrici e imprese. "Innovare significa anche eliminare una domanda, non soltanto digitalizzarla". L'obiettivo è superare le procedure tradizionali, rendendo più semplice l'accesso alle tutele attraverso l'integrazione dei dati già in possesso dell'Inps.