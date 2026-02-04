circle x black
Inps: direttore generale Vittimberga, "istituto è caposaldo dell'innovazione umana"

04 febbraio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In un momento in cui l'intelligenza artificiale e le rapide trasformazioni tecnologiche ci pongono molti interrogativi, l'Inps è un caposaldo dell'innovazione umana, che lascia la persona al centro e che vuole utilizzare gli strumenti dell'innovazione per migliorare la qualità della vita, i servizi ai cittadini e il benessere interno, liberando le energie dalle operazioni più meccaniche per permettere, invece, di dedicarci alla consulenza e all'accoglienza. Stiamo lavorando a un modello di intelligenza artificiale del welfare sovrano, affidabile e alimentato da dati certificati". Sono le parole di Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, intervenuta in occasione della Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, dal titolo "La forza dei valori", svoltasi a Roma.

