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INPS, Fava: "Conti in ordine, ma siamo consapevoli delle sfide da affrontare"

24 giugno 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
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In occasione della presentazione del Rendiconto sociale 2025 e della Relazione di fine mandato 2022-2026, il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel garantire un welfare inclusivo e sostenibile. Fava ha sottolineato il buon andamento dei conti dell'ente, evidenziando al tempo stesso le criticità e le sfide future, a partire dall'intelligenza artificiale, che l'Inps intende governare come strumento al servizio dei cittadini. Al centro dell'azione dell'Istituto, ha ricordato, resta l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno.

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