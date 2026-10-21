Inps, Ricci: "La collaborazione con le imprese per estendere la domanda virtuale di maternità"

Francesco Ricci, direttore regionale Inps Emilia-Romagna, spiega il ruolo del territorio nella sperimentazione della domanda virtuale di congedo di maternità obbligatoria, che punta a semplificare le procedure per le lavoratrici e le aziende. "La direzione regionale Emilia-Romagna può mettere a disposizione il proprio ecosistema di competenze, di strumenti e di relazioni". La collaborazione già consolidata con imprese, associazioni e consulenti del lavoro sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi del progetto e favorirne l'estensione a tutto il territorio nazionale.