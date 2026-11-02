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Intersections 2026, Angelini (Sensemakers): "Il 40% degli italiani online utilizza l'AI e il 16% acquista su suo consiglio"

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02 novembre 2026 | 08.37
Redazione Adnkronos
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"Nel 22% delle ricerche su Google le risposte incorporano già contenuti elaborati dall'intelligenza artificiale. I suggerimenti dell'AI hanno un impatto diretto su transazioni economiche e commerciali e gli smartphone hanno ormai superato i computer per numero di interazioni con l'intelligenza artificiale. Questo significa che l'AI è sempre più integrata nei dispositivi che utilizziamo ogni giorno". Lo ha spiegato Fabrizio Angelini, Chief Executive Officer di Sensemakers, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.

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