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Intersections 2026, Magnaghi (WPP Media): "Il marketing deve parlare sia alle persone che alle macchine"

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02 novembre 2026 | 11.50
Redazione Adnkronos
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"L'intelligenza artificiale è diventata un giudice in grado di capire se un brand comunica in maniera coerente. Il marketing moderno deve quindi continuare a parlare ai consumatori, ma anche alle macchine che, a loro volta, parlano alle persone. Per questo bisogna essere coerenti, semplici e distintivi". Lo afferma Marco Magnaghi, Managing Director Media Solutions & Digital Activation di WPP Media Italy, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all'Allianz MiCo di Milano.

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