Intersections 2026, Setti (WPP Media): "Nell'era dell'Ai il rischio è l'omologazione, il cervello umano resta centrale"

"I brand hanno perso differenziazione, con conseguenze sulla loro identità e sul valore economico e finanziario. Il rischio è l'omologazione dei contenuti e dei formati. Per distinguersi bisogna utilizzare il potere del cervello umano e parlare al cuore, mentre l'Ai deve diventare un alleato quotidiano". Così Federica Setti, Chief Data, Technology & Analytics Officer di WPP Media Italy, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all'Allianz MiCo di Milano.