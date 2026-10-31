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Intersections 2026, Setti (WPP Media): "Nell'era dell'Ai il rischio è l'omologazione, il cervello umano resta centrale"

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31 ottobre 2026 | 09.08
Redazione Adnkronos
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"I brand hanno perso differenziazione, con conseguenze sulla loro identità e sul valore economico e finanziario. Il rischio è l'omologazione dei contenuti e dei formati. Per distinguersi bisogna utilizzare il potere del cervello umano e parlare al cuore, mentre l'Ai deve diventare un alleato quotidiano". Così Federica Setti, Chief Data, Technology & Analytics Officer di WPP Media Italy, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all'Allianz MiCo di Milano.

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