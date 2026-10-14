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Intesa Sanpaolo, Roberto Bolle: "Sostenerci, prenderci ‘per mano’ è un gesto rivoluzionario oggi"

L’etoile internazionale è tra i protagonisti della nuova campagna di Intesa Sanpaolo ‘A mano a mano’

Roberto Bolle - (foto Adnkronos)
Roberto Bolle - (foto Adnkronos)
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14 ottobre 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
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“Sostenerci, prendersi ‘per mano’ e’ un gesto semplice, potente e rivoluzionario. Soprattutto oggi in tempi di guerra”. Parola di Roberto Bolle, l’etoile internazionale protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Intesa Sanpaolo ‘A mano a mano’ (regia di Sergio e Pietro Castellitto), presentata oggi a Roma nella sede dell’Ordine di Malta.

“Sono felice di far parte di questo progetto - aggiunge Bolle - bisogna sostenere l’arte e la cultura come fa da anni Intesa San Paolo che mi ha permesso di poter organizzare e promuovere eventi formativi e educativi in ambiti di danza come il progetto ‘Ballo in Bianco’. Danza accessibile a tutti con eventi gratuiti per divulgare la cultura e valori coreutici come la disciplina, il rigore avvicinando le nuove generazioni a riscoprire la bellezza, la parte migliore di se’”.

E a proposito di bellezza la celebre etoile aggiunge: “Ho girato il mio spot alla Galleria Borghese a Roma, uno scrigno di bellezza, uno dei luoghi più straordinari al mondo. E’ stato veramente emozionante”.

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Intesa Sanpaolo A mano a mano Roberto Bolle Galleria Borghese
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