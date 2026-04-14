IT: Palmieri (Assolombarda), 'supportiamo trasformazione tecnologica imprese con ForgIA'

"Stiamo supportando le aziende nel passaggio dalla sperimentazione all'implementazione di tecnologia, che non significa solo dotarsi di strumenti ma anche affrontare temi di governance, etici e normativi e soprattutto individuare degli use cases utili per il business. Ed è qui che Assolombarda, con il progetto ForgIA, si vuole posizionare a supporto delle imprese per creare un ecosistema in grado di organizzare i dati, di valorizzarli e di renderli disponibili per aumentare la competitività del nostro territorio". Così Viviana Palmieri, senior professional Transizione digitale Assolombarda, intervenendo oggi all'edizione 2026 del Forum IT & Intelligence 2026, organizzata da Comunicazione Italiana a Milano.