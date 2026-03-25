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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 12 del 25 marzo 2026

25 marzo 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
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ADS, CAV e Vigili del Fuoco di Venezia presentano sicurezza ai nelle gallerie autostradali; Consulenti lavoro, 'Dentro al futuro', confronto su IA e formazione; Imprese: a Roma esperti e professionisti del settore riuniti all'EY Tax Talk 2026; Imprese, la strategia delle aziende su welfare e benessere al "Welfare day 2026"; Tech: realme lancia la serie 16 Pro, smartphone ufficiale di Aba Roma; Imprese: A2a presenta il primo indice misurazione stakeholder engagement su territori e business; Milano-Cortina, presentata la ricerca su parità di genere e rappresentazione nei media. 80 foto per raccontare fragilità e solidarietà nelle comunità, Fondazione Banco dell'energia celebra i 10 anni con un volume fotografico Innovazione per la risorsa idrica, misurare l'acqua nel suolo grazie ai raggi cosmici

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