circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-2067

Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026

25 giugno 2026 | 14.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Distribuzione Moderna;Sicurezza urbana, a Roma confronto su innovazione e città del futuro; IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l'innovazione; Learning Forum 2026: la voce delle persone al centro dell'apprendimento; Energia: inaugurato a Poviglio l'impianto fotovoltaico di Viridis Energia; Povertà energetica: l'allarme di Ipsos e Banco dell'energia; GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato; Scalapay lancia il format "The Visionary Exchange" in cui manager e professionisti discutono di leadership e innovazione; Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città; Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro; Energia, BaxEnergy presenta il primo Piano Industriale; Inail, a Napoli il confronto sul Paese del futuro tra leadership, innovazione e nuove sfide del lavoro; Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza