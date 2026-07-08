Italia economia n° 27 dell'8 luglio 2026

Adnkronos Q&A, il welfare aziendale come sostegno a natalità e famiglie; Federmanager: tre proposte al Governo per rilanciare le PMI, trattenere i talenti e rafforzare il Piano Mattei; Rapporto Gem, in Italia tasso di attivazione imprenditoriale all'11%: 30esimi su 48 paesi; Welfare Index PMI 2026, il welfare aziendale diventa leva strategica per la crescita delle imprese; Imprese: GAI, 'per attrattività trattenere talenti e promuovere presenza multinazionali'; Mobilità sostenibile e città intelligenti, presentato a Roma la quarta edizione di ECO; Sport: nasce Fiera Ice Arena, posa del primo pilastro a Rho Fieramilano; L'oro blu conquista i mercati, boom per il Blue Bond di Acea; Rifiuti ed energia, l'Assemblea Generale di Cisambiente Confindustria 2026 al Parco Biometano Ecoross