circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-2067

Italia economia n° 51 del 24 dicembre 2025

24 dicembre 2025 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Imprese: l'alleanza per l'export passa anche dagli ambasciatori; Terna, entro il 2025 operative infrastrutture per 800 mln di euro; Imprese, Agsm-Aim diventa Magis: una scelta che guarda al futuro; Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l'evento che li avvicina al mondo del lavoro; "Co-programmare con i giovani": a Salerno il progetto nazionale coordinato da Moby Dick ETS; Caso STMicroelectronics, in visita al sito di Agrate Brianza l'assessore Guido Guidesi. Oltre la tempesta Vaia, Sanpellegrino presenta gli interventi di rigenerazione forestale in Alta Valtellina Riso solidale dalle capsule di caffè esauste, il progetto 'Da Chicco a Chicco'

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza