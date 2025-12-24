Italia economia n° 51 del 24 dicembre 2025

Imprese: l'alleanza per l'export passa anche dagli ambasciatori; Terna, entro il 2025 operative infrastrutture per 800 mln di euro; Imprese, Agsm-Aim diventa Magis: una scelta che guarda al futuro; Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l'evento che li avvicina al mondo del lavoro; "Co-programmare con i giovani": a Salerno il progetto nazionale coordinato da Moby Dick ETS; Caso STMicroelectronics, in visita al sito di Agrate Brianza l'assessore Guido Guidesi. Oltre la tempesta Vaia, Sanpellegrino presenta gli interventi di rigenerazione forestale in Alta Valtellina Riso solidale dalle capsule di caffè esauste, il progetto 'Da Chicco a Chicco'