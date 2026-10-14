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Italian Manager Awards 2026, il 20 ottobre al Senato il riconoscimento a eccellenza leadership

Italian Manager Awards 2026, il 20 ottobre al Senato il riconoscimento a eccellenza leadership
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14 ottobre 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
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L’eccellenza manageriale, la leadership etica e il merito come leve strategiche per la competitività del Paese. Sono questi i valori al centro degli Italian Manager Awards 2026, il riconoscimento dedicato ai protagonisti del management italiano che si distinguono per capacità di guida, visione strategica e risultati concreti. La cerimonia di premiazione si terrà martedì 20 ottobre, alle ore 18:00, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, in piazza Madama, a Roma. A condurre la cerimonia sarà la giornalista Rai Marita Langella, mentre la presidenza della giuria dell’edizione 2026 è affidata a Patrizia Bernadette Bernardi.

Gli Italian Manager Awards nascono con l’obiettivo di valorizzare le figure manageriali che contribuiscono allo sviluppo delle imprese e del sistema economico nazionale, trasformando le sfide in opportunità e accompagnando le organizzazioni nei processi di innovazione e crescita. Il premio si fonda su tre principi essenziali: eccellenza, leadership e merito. L’eccellenza è intesa come capacità di guidare le imprese verso traguardi significativi, anche in contesti internazionali; la leadership come esercizio responsabile della guida, fondato su etica, inclusione e visione strategica; il merito come riconoscimento dei risultati raggiunti e dell’impatto positivo generato sulle persone e sui territori.

La filosofia degli Italian Manager Awards supera una concezione del successo esclusivamente legata ai risultati finanziari. Al centro vi è il valore del capitale umano, insieme alla capacità di coniugare la tradizione italiana del saper fare con l’innovazione, la resilienza e una prospettiva competitiva globale. L’iniziativa intende così promuovere una cultura manageriale capace di guardare al futuro, valorizzando professionisti che sappiano interpretare il cambiamento, sviluppare il talento e generare valore duraturo per le imprese e la collettività. La manifestazione si propone inoltre di riaffermare il ruolo strategico del management nello sviluppo economico e sociale del Paese, in una fase in cui trasformazione tecnologica, sostenibilità e nuovi scenari internazionali richiedono competenze, responsabilità e capacità di visione. 'L’arte di guidare il futuro' è il principio che sintetizza lo spirito degli Italian Manager Awards: riconoscere non soltanto i risultati conseguiti, ma anche il coraggio, la visione e la capacità di trasformare le idee in progetti concreti.

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Italian Manager Awards 2026 leadership etica merito competitività del Paese
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