Jean’s West apre a Roma il suo primo flex store

Jean’s West, lo storico brand di Benetton Group dedicato al denim, prosegue il proprio sviluppo con la collezione fall/winter 2026 e inaugura a Roma, in Via Frattina 113, il suo primo flex store monomarca. Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione del portafoglio di brand di Benetton Group e porta avanti il rilancio di Jean’s West attraverso una proposta sempre più definita e riconoscibile. Il flex store romano, precedentemente dedicato a Sisley K, viene ora riadattato per Jean’s West, confermando la propria vocazione di vetrina di pregio pensata per presentare le collezioni, valorizzare l’unicità dei brand del Gruppo e accompagnarne lo sviluppo in una dimensione sempre più ampia.

Dopo la capsule lanciata a marzo, la nuova stagione ne approfondisce i codici attraverso una rilettura contemporanea della tradizione del marchio. Dal 1974, Jean’s West costruisce infatti il proprio linguaggio attorno al denim e all’estetica western, reinterpretandone gli elementi più autentici. La nuova proposta mantiene questo legame con l’heritage, aprendolo a nuove generazioni attraverso uno stile originale e riconoscibile. La fw 26 amplia questo universo e ne sviluppa i temi distintivi. Il denim resta protagonista, proposto anche in lavaggi vintage, mentre l’outerwear esplora uno stile rétro con capi come il montone e il rider in panno a quadri. Flanella, velluto e camicie texane si affiancano alla maglieria, caratterizzata da lavorazioni a grosse trecce e ricercati motivi jacquard, che conferiscono volume e calore alla stagione.

La collezione si sviluppa nelle linee uomo e donna e, a partire da questa stagione, si estende anche al segmento Kids, portando l’estetica iconica di Jean’s West nel guardaroba dei più piccoli. A confermare la centralità dell’identità visiva del brand è l’iconico logo con i tre cavalli, già rinnovato in occasione del rilancio di marzo con un design contemporaneo. Presente sull’etichetta posteriore dei pantaloni e come stampa su T-shirt e felpe, il logo diventa elemento narrativo e identitario della collezione.