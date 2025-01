K-Way riapre flagship a Milano

K-Way, il brand dell’antipioggia per eccellenza, riapre le porte del flagship store di Milano in Via Ugo Foscolo 8, dopo un accurato progetto di restyling. Questa ristrutturazione, pensata per rinnovare l’identità del brand, adotta un format innovativo destinato a diventare il modello per le future aperture a livello globale. La rinnovata immagine dello store è stata progettata dallo studio di architettura Andrea Caputo, con il quale K-Way ha collaborato in diverse occasioni e che ha saputo tradurre nei dettagli del design i valori distintivi del marchio, combinando funzionalità ed eleganza.

Il negozio, che con questo nuovo assetto ha guadagnato un secondo piano, si estende su 236 mq e si caratterizza per uno stile minimalista che esalta i prodotti in modo sobrio ed elegante. Acciaio, tonalità fredde e neutre e illuminazione strategica creano un ambiente raffinato, pensato per valorizzare l’esperienza del cliente. La location di via Ugo Foscolo si distingue per la sua posizione particolarmente strategica, a pochi passi dal Duomo e nel Quadrilatero della Moda, un quartiere simbolo dello shopping di lusso milanese. Una delle vetrine si affaccia inoltre sulla Galleria Vittorio Emanuele II, patrimonio architettonico e simbolo di Milano. Con questa apertura, K-Way continua ad espandersi con successo, e ad oggi è presente a livello globale con 119 monobrand store in Emea e Asia.

Seguendo lo stesso concept innovativo e coerente in tutte le sue realizzazioni, gli store K-Way che fanno parte di questo piano di espansione mantengono una forte identità visiva e funzionale, sia nella concezione degli spazi che nella scelta dei materiali. Il prossimo flagship store che segue questo approccio unificato sarà inaugurato all’inizio del 2025 a Londra, precisamente in King’s Road, una delle vie più iconiche della moda londinese. Questa apertura di rilievo segue il recente debutto del punto vendita a Chamonix, scelta strategica in vista dell'inverno e della stagione sciistica.

“Siamo felici di riaprire le porte del nostro flagship store di Milano con una veste rinnovata e distintiva - commentano Lorenzo e Alessandro Boglione, co-ceo di K-Way -. Questa inaugurazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro ambizioso percorso di espansione globale e introduce un innovativo progetto di trasformazione del visual concept di K-Way®, con il quale affermiamo un forte impegno nell’arricchire l’esperienza dei nostri clienti".

Con i festeggiamenti dei 60 anni alle porte, la riapertura dello store milanese rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e innovazione del brand, che guarda al futuro mantenendo intatti i propri valori. K-Way è uno dei brand di proprietà del Gruppo BasicNet, che detiene anche Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, Sabelt, Briko e Sebago, marchi leader nell’abbigliamento, calzature e accessori per lo sport e il tempo libero. BasicNet opera nel mondo attraverso un network di imprenditori che, su licenza, producono o distribuiscono.