Kia, un piano ambizioso fondato sull'innovazione, vendite 2030 +25% a 4,1 milioni

E' una crescita esponenziale (+25% in quattro anni) basata sull'innovazione quella tracciata da Kia nel CEO Investor Day 2026: una strategia a medio e lungo termine ambiziosa ma fondata su elementi ben definiti, che prevede vendite globali per 4,13 milioni di unità all’anno entro il 2030 rispetto alle 3,35 milioni stimate per quest'anno, con un obiettivo di quota di mercato globale del 4,5%. Uno dei pilastri di questa crescita sarà l'ampliamento della gamma EV che a fine orizzonte dovrebbe toccare i 14 modelli (di cui due autovetture, nove SUV e tre veicoli commerciali leggeri), con un target di vendita di 1 milione di veicoli elettrici all’anno entro il 2030 e una quota del 3,8% del mercato globale. Alla base di questa crescita la prossima generazione della piattaforma dedicata ai veicoli elettrici (Global Modular Platform) con un aumento stimato fino al 40 percento della capacità della batteria (in arrivo la quinta generazione), un miglioramento del 9% nella potenza del motore e costi più competitivi del 30%

Ai modelli a zero emissioni si affiancherà una offerta più ampia di vetture ibride - 10 i modelli previsti - che contribuirà con vendite annuali pari a 1,1 milioni mentre i modelli spinti da motore a combustione interna dovrebbero toccare quota 2 milioni di unità. Crescita prevista anche per i veicoli commerciali che al 2030 dovrebbero rafforzare la loro preseza sui mercati globali con una produzione salita a 230.000 unità.

In termini di macro-regioni spicca la crescita stimata nei mercati emergenti, con quasi 1 milione e mezzo di vendite stimate al 2030, con obiettivi di 1,02 milioni di unità negli U.S.A. e quasi 750.000 unità in Europa. Peraltro Kia prevede che i veicoli elettrici rappresenteranno in Europa il 66% delle sue vendite totali, superando di 23 punti percentuali la media di mercato prevista.

Presentando l'appuntamento di quest'anno - che ha visto l’analisi e la revisione del programma "Total Transformation" di Kia, adottato nel 2021 - il Presidente e CEO Ho Sung Song ha sottolineato come "sulla base dei successi ottenuti in termini di innovazione in tutti i settori negli ultimi cinque anni, i veicoli elettrici, quelli ibridi, la guida autonoma e la robotica saranno i principali motori della nostra crescita. Persino in un contesto globale in continua evoluzione, Kia risponderà in modo proattivo alle mutate condizioni di mercato attraverso strategie differenziate".

Sul fronte dell'innovazione spicca l'enfasi sulla diffusione dei veicoli a guida autonoma con la produzione di modelli di livello 2+ nel 2027 e l'implementazione a partire dal 2029 di veicoli a guida autonoma per i contesti urbani, di livello 2++. A sostenere questa crescita un ambizioso piano di investimenti per un totale di 49.000 miliardi di won (28 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni con vendite stimate in 170 mila miliardi di won (97 miliardi di euro) e un margine di profitto operativo del 10%, fra i migliori del settore. Per quest'anno, invece, la stima Kia è di ricavi in crescita del 7,2% a 122.300 miliardi di won e un profitto operativo salito del 12,4% a 10.200 miliardi di won con un margine dell' 8,3%.

Da notare come la Corea viene confermata come hub globale di Kia per lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici, con il potenziamento degli stabilimenti di Gwangmyeong e Hwaseong, mentre in parallelo il brand lavorerà per favorire la produzione estera a livello locale, in base alla domanda nazionale, alle normative e al contesto politico. Questa strategia prevede la produzione di veicoli elettrici di piccole dimensioni (EV2) e compatti (EV4) in Europa, di SUV elettrici di medie e grandi dimensioni (EV6 e EV9) negli Stati Uniti e di modelli EV ottimizzati sulle esigenze locali, per i mercati emergenti in India.