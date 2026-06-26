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Kim (Duke University); "Settore quantistico europeo può giocare un ruolo di primo piano"

26 giugno 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso che il settore quantistico europeo possa giocare un ruolo di primo piano. Se si ripercorre la storia della fisica quantistica, infatti, vediamo che essa è nata in Europa. Tutte le basi iniziali della fisica quantistica nel secolo scorso sono state gettate in Europa. Le conoscenze, le competenze e il talento ci sono. La vera domanda è: come si fa a trasformare la scienza di base in qualcosa che abbia un impatto concreto? E questa transizione non riguarda solo la scienza, ma richiede anche lo sviluppo commerciale, l'imprenditorialità e lo sviluppo tecnologico vero e proprio per arrivare a realizzare il progetto. Grazie al modo in cui i governi europei e i leader del settore stanno effettuando gli investimenti giusti, molte attività sono già in corso. Si tratta di una corsa in cui credo che molti attori e aziende europei siano ben posizionati". Così Jungsang Kim, Chief Science and Technology strategist and Provost's Schiciano Family distinguished professor of Electrical and Computer Engineering and Physics Duke Quantum Center, Duke University Usa, intervenendo alla seconda giornata dell'edizione 2026 della World Tech Conference 2026 a Milano.

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