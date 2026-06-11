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Koch (Heineken Italia): "Con fotovoltaico copriamo 100% del fabbisogno elettrico diurno"

Alexander Koch - (Foto ufficio stampa)
Alexander Koch - (Foto ufficio stampa)
11 giugno 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È un progetto sviluppato insieme a Engie, che ci permette di produrre energia elettrica pulita localmente, coprendo il 100% del nostro fabbisogno diurno”. Lo afferma Alexander Koch, amministratore delegato di Heineken Italia, commentando l’entrata in funzione del nuovo impianto fotovoltaico realizzato nel birrificio Ichnusa di Assemini.

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Per Koch, il nuovo impianto rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sostenibilità del gruppo.

“È un passo importante nel percorso di crescita sostenibile della nostra azienda e un punto di riferimento tra i progetti fotovoltaici del gruppo HEINEKEN in Europa”.

Il manager sottolinea infine il forte legame tra il marchio Ichnusa e il territorio sardo.

“Il sole della Sardegna accompagna da sempre i momenti in cui si beve una Ichnusa. E da oggi, questo sole accompagna anche il modo in cui la produciamo”.

Riproduzione riservata
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Tag
energia fotovoltaico sostenibilità
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