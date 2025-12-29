La Moneta dell'Anno 2025 è quella dedicata ai 160 anni delle Capitanerie di Porto

La Moneta dell’Anno 2025 è, a sorpresa, la 6 euro dedicata al 160° anniversario delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Una scelta che ha spiazzato osservatori e collezionisti: non era la favorita e ha superato emissioni molto più iconiche e mediatiche.

Tra queste, la moneta dedicata al tour mondiale della Nave Scuola Amerigo Vespucci, uno dei simboli più riconoscibili della Marina Militare italiana. Un confronto tutto interno all’apparato marittimo dello Stato: due eccellenze della Marina, ma a imporsi è stata la rappresentazione più sobria e istituzionale, legata al ruolo quotidiano di sicurezza, soccorso e tutela del mare svolto dalla Guardia Costiera.

Il risultato segna anche un netto cambio di passo rispetto allo scorso anno, quando a vincere era stata la moneta dedicata a Vasco Rossi. Dal pop più popolare a un Corpo dello Stato: un ribaltamento che racconta molto del gusto del pubblico e del senso attribuito oggi alla numismatica contemporanea. Resta fuori dal podio anche un’altra grande protagonista del 2025: la moneta dedicata ai servizi segreti, data da molti come favorita. Non ha vinto il titolo, ma ha dominato il mercato dei collezionisti: esaurita in pochi secondi, è stata scambiata immediatamente fino al 100% in più del valore facciale. Una mancata vittoria formale che somiglia a una vittoria morale