"La sfida democratica dell'Africa. Il ruolo della cooperazione decentrata e delle imprese" apre la giornata finale del Festival Nazionale dell'Economia Civile 2025

05 ottobre 2025 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è aperta la giornata conclusiva della settima edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile (FNEC) con il panel "La sfida democratica dell'Africa. Il ruolo della cooperazione decentrata e delle imprese", che ha visto a confronto Federico Bonaglia, vicedirettore del Development Centre OCSE, e Meheret Tewolde, Executive Chief di Italia Africa Business Week. Il Festival, dedicato quest'anno al tema "Democrazia partecipata. La sfida delle intelligenze relazionali", mette al centro persone, comunità e alleanze tra pubblico, privato e società civile per un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e generativo. Nel solco della cornice valoriale dell'economia civile, il panel ha esplorato come cooperazione decentrata e imprese possano rafforzare democrazia, partecipazione e benessere condiviso nei territori africani, valorizzando capitale umano, reti locali e intelligenze relazionali — leve identitarie del FNEC fin dalla sua nascita.

