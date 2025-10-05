circle x black
Gaza, ore decisive per la pace: domani in Egitto i negoziati

A Sharm el-Sheikh si stanno dirigendo l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner. Il presidente Usa incalza Hamas: "Non tollererò ritardi"

05 ottobre 2025 | 09.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tutti in Egitto con la speranza che piano di Donald Trump per la pace a Gaza si trasformi davvero in un cessate il fuoco. A Sharm el-Sheikh si stanno dirigendo l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner, che ha avuto un ruolo proattivo nella vicenda. Obiettivo: finalizzare i dettagli tecnici del rilascio degli ostaggi e discutere un accordo di cessate il fuoco duraturo, dopo che Hamas si era dichiarata pronta a liberare gli ostaggi,

In un'intervista, Trump ha dichiarato che "siamo molto vicini" a raggiungere un accordo. e ha esortato Hamas ad agire rapidamente, altrimenti tutto sarà annullato. Mentre il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha affermato di sperare di riportare a casa tutti gli ostaggi rimasti nei prossimi giorni. Nel frattempo le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza sono state temporaneamente sospese.

Lunedì l'Egitto ospiterà anche delegazioni di Israele e Hamas per discutere il proposto scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi, ha affermato il ministero degli Esteri del Paese.

