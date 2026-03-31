Lake Como Venture Lab, programma per startup meccatronica e medtech

L’iniziativa di Confindustria Lecco e Sondrio insieme con campus lecchese del Politecnico di Milano e Camera di Commercio Como-Lecco

In collaborazione con startupbusiness.it

Si chiama Lake Como Venture Lab ed è il programma con cui Confindustria Lecco e Sondrio, in partnership con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco, lancia una sfida ambiziosa: creare, nel cuore di uno dei distretti manifatturieri italiani di eccellenza, l’ecosistema di riferimento per le startup deeptech nei settori della meccatronica e del medtech. Non un incubatore generico, ma un ambiente progettato per trasformare ricerca di frontiera in imprese capaci di competere sui mercati globali.

Questa focalizzazione è il cuore della filosofia del programma e ne definisce il posizionamento unico nel panorama italiano. L’obiettivo è chiaro: far nascere startup deeptech industriali che dimostrino fin da subito un forte potenziale di scalabilità e crescita.

Nell’annunciare che il giorno 1 aprile si terrà la conferenza di presentazione del programma, momento in cui saranno rese note le modalità di application per le startup interessate, saranno resi noti i dettagli del programma, l’insieme dei servizi a cui le startup potranno accedere come gli spazi operativi, il supporto dei laboratori e dei ricercatori del polo di Lecco del Politecnico di Milano, l’interazione con gli imprenditori del territorio, il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari evidenzia: “Giunge a maturazione di un percorso di progressiva crescita della consapevolezza che per il territorio da un lato sia necessario progettare il futuro e investire anche sui ‘campioni del domani’, dall’altro sia strategico mettere a fattor comune la prestigiosa presenza del Politecnico di Milano con l’eccezionale expertise del sistema industriale specializzato in settori manifatturieri avanzati che ne hanno determinato l’eccellenza a livello mondiale, contribuendo a costruire un ecosistema startup-oriented e fortemente vocato alla nascita e alla crescita di startup innovative. Infatti, in uno scenario complesso e che muta velocemente, anche un territorio fortemente manifatturiero e con indici top nel Paese come quello rappresentato dalle province del territorio, oltre a sostenere i campioni ‘dell’oggi’, è chiamato ad avviare progetti chiave per incoraggiare la creazione di nuove imprese altamente innovative e performanti, contribuendo così al mantenimento di un ecosistema competitivo ed eccellente in specifici ambiti”.

Marco Campanari presidente di Confindustria Lecco e Sondrio

Lake Como Venture Lab si caratterizza per una spiccata verticalità, focalizzandosi in ambiti ove il territorio lecchese esprime grande eccellenza.

Questo elemento è perno della filosofia del programma che ne definisce in modo chiaro e netto il posizionamento e l’unicità rispetto a programmi simili che anima l’ecosistema, mirando così a favorire la creazione di startup altamente innovative, operanti in ambito deeptech industriale nelle due verticali della meccatronica e del medtech, che mostrino fin da subito le caratteristiche di scalabilità e quindi crescita nel tempo, elemento determinante per la creazione di valore, di innovazione, di crescita economica ma anche di capacità di avviare partnership industriali e di creare posti di lavoro.

L’ambito deeptech meccatronico include sistemi meccatronici ad alto contenuto tecnologico, robotica di nuova generazione, tecnologie abilitanti avanzate per la modernizzazione dei processi industriali, sistemi di manutenzione predittiva, innovazione meccatronica dei processi industriali complessi, e sistemi meccatronici intelligenti per l’industria pesante.

L’ambito medtech si declina nello sviluppo di dispositivi medici innovativi, biotech correlato, robotica medicale, tecniche avanzate per la riabilitazione, tecnologie per la diagnosi, l’uso di IA nei sistemi sanitari.

L’ambizione di Lake Como Venture Lab si traduce in un investimento concreto: significative risorse destinate ad attivare l’utilizzo di infrastrutture e competenze di primo livello con spazi dedicati, laboratori, know-how specialistico, mentorship e supporto tecnico, pratico e scientifico, tutti gli strumenti necessari per portare un’idea dallo stadio di proof of concept alla validazione sul mercato.

Confindustria Lecco e Sondrio guida il progetto come coordinatore, occupandosi della strutturazione e della implementazione dell’ecosistema, la gestione operativa, nonché la creazione di connessioni strategiche con investitori, imprese e attori chiave del sistema pubblico e privato. Le startup selezionate avranno inoltre accesso gratuito per un anno ai servizi e alle opportunità offerte dall’Associazione, inclusa la visibilità diretta all’interno del suo network di imprese.

Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, offre un ambiente stimolante e innovativo e assume all’interno del programma il ruolo di partner scientifico contribuendo alle attività di sensibilizzazione e selezione, garantendo la disponibilità degli spazi di incubazione per le startup, il tutoraggio scientifico, l’accesso a laboratori e facility per la realizzazione di prototipi/proof of concept, concorrendo all’organizzazione di iniziative formative e startup bootcamp e workshop pensati anche per coinvolgere gli studenti e contribuire cosi alla crescita della cultura imprenditoriale.

“Il Lake Como Venture Lab rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare il legame tra ricerca e nuova imprenditorialità – afferma Marco Tarabini, prorettore del Politecnico di Milano – Oggi più che mai è essenziale che anche la ricerca accademica trovi traiettorie concrete di applicazione, trasformandosi in innovazione capace di generare valore per il sistema produttivo e per la società. In questo percorso, i laboratori e le competenze del Politecnico di Milano possono svolgere un ruolo abilitante, accompagnando le startup dalla fase di sviluppo tecnologico fino alla validazione.”

Marco Tarabini, prorettore del Politecnico di Milano

Partner del progetto è anche la Camera di Commercio di Como-Lecco, che garantisce un sostegno economico concreto attraverso la messa a disposizione di un grant pre-seed annuale destinato alle startup selezionate, a copertura dei costi di incubazione, tutoraggio scientifico e accesso alle infrastrutture di ricerca del Politecnico di Milano.

Al coordinamento di Lake Como Venture Lab, di cui Startupbusiness è partner, è stata nominata Federica Pasini, professionista con oltre dieci anni di esperienza nell’ecosistema startup e dell’innovazione tecnologica. Pasini ha costruito il proprio percorso attraverso ruoli complementari e di crescente responsabilità: dalla partecipazione diretta a progetti di innovazione e scouting startup in contesti corporate di primo piano, fino all’esperienza da fondatrice, che le ha permesso di vivere in prima persona le sfide della nascita e dello sviluppo di un’impresa innovativa.

Federica Pasini, coordinatrice Lake Como Venture Lab

L’iniziativa è strutturata su base pluriennale e pensata per creare e implementare un ecosistema stabile ed efficiente, si fonda su cicli di incubazione della durata massima di 12 mesi ciascuno, con un massimo di tre startup coinvolte per ciclo, ospitate presso il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano negli appositi spazi dell’incubatore.

Le startup verranno selezionate tramite apposita call for application annuale e successiva startup pitch competition.

La roadmap prevede la conferenza di lancio del programma mercoledì 1 Aprile 2026 alle ore 11 presso il Campus lecchese del Politecnico (qui per iscriversi all’evento di presentazione).

La call for application condurrà alla pitch competition per la selezione e costituzione del primo batch di startup le quali inizieranno il programma di incubazione subito dopo l’estate 2026.

Il successo dell’iniziativa è legato a un percorso più generale, condiviso dai partner, finalizzato a rendere strutturali interventi a sostegno dell’imprenditorialità innovativa e della cultura di impresa con l’obiettivo di costituire sul territorio un ecosistema stabile, efficace nel saper generare aziende ‘campioni’ nei loro settori (nella foto di apertura una veduta del campus lecchese del Politecnico di Milano che ospiterà le startup del programma).