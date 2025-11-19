circle x black
Latrofa (AdSP Mtcs): "Zls del Lazio una svolta attesa da anni"

"Ora Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta hanno importante strumento in più per competere e attrarre nuovi traffici e investitori"

Raffaele Latrofa
19 novembre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
"L’istituzione ufficiale della Zona Logistica Semplificata del Lazio rappresenta un passaggio storico e profondamente atteso per l’intero sistema portuale regionale. Esprimo la massima soddisfazione per un risultato che valorizza anni di lavoro e di confronto e che oggi, grazie alla firma del decreto da parte del sottosegretario Mantovano, diventa finalmente realtà". Ad affermarlo è il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa.

"Desidero rivolgere i miei complimenti alla Regione Lazio e al presidente Francesco Rocca, che ha creduto fin dall’inizio in questo percorso strategico, e un ringraziamento particolare alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, il cui costante impegno tecnico e politico è stato determinante per portare a compimento l’iter. La Zls è uno strumento moderno, concreto e indispensabile per far compiere al Lazio un salto di qualità sul piano della competitività logistica e industriale".

Latrofa sottolinea come la Zona Logistica Semplificata rappresenti un’opportunità direttamente connessa al ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale: "La semplificazione delle procedure, i percorsi autorizzativi accelerati, il credito d’imposta e il nuovo quadro di incentivi renderanno i nostri scali – Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta – ancora più attrattivi per investitori, operatori logistici e imprese interessate a sviluppare nuove filiere produttive. I porti del Lazio potranno così competere ad armi pari con gli altri grandi sistemi portuali italiani ed europei".

"Questa riforma – prosegue – potrà generare effetti positivi immediati sull’arrivo di nuovi traffici, sull’apertura di attività connesse alla logistica avanzata, sull’intermodalità e sulle iniziative industriali legate al mare e all’energia. Come Autorità di Sistema siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo a disposizione aree, infrastrutture, competenze e una governance orientata allo sviluppo, affinché la Zls diventi un vero motore di crescita e occupazione per tutto il territorio regionale".

"Oggi – conclude Latrofa – si apre una fase nuova. Lavoreremo in piena sinergia con la Regione Lazio, gli enti locali e le categorie produttive per cogliere ogni opportunità che la Zona Logistica Semplificata rende finalmente possibile".

Tag
Zona Logistica Semplificata Lazio Porti Competitività logistica e industriale
