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Lavoro, Carà (Ordine Ingegneri Milano): "Importante gestione imprevisti nei cantieri"

Così Nella Carà, consigliera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’

Nella Carà - (Foto Adnkronos)
Nella Carà - (Foto Adnkronos)
14 maggio 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il nuovo Codice degli appalti è una normativa molto importante per la razionalizzazione e la semplificazione degli appalti pubblici. Il problema è passare dalla norma – cioè da quello che è scritto, anche molto bene – all’operatività in cantiere. Purtroppo in cantiere, specie nelle ristrutturazioni importanti, non tutto è lineare, e l’imprevisto diventa quasi una costante del processo realizzativo”. Così Nella Carà, consigliera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’.

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Organizzato dall’Ordine all’Acquario Civico meneghino, il convegno rappresenta un momento di dialogo qualificato e aperto a professionisti, istituzioni e mondo produttivo, per riflettere insieme sulle traiettorie di sviluppo per le città del futuro. “Un imprevisto”, ha aggiunto Carà, “implica necessariamente delle varianti, e queste varianti hanno delle tempistiche: se le tempistiche vengono ridotte al minimo è ovvio che non avremo l’effetto domino sulla realizzazione del cantiere”.

A suo dire, “la criticità più importante che deve essere superata durante l’esecuzione dei lavori è la tempestività nelle risposte laddove si trovino delle difficoltà operative, e questo sicuramente aiuta ad arrivare all’obiettivo nei tempi e nei termini richiesti”.

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Tag
Codice degli appalti gestione imprevisti cantiere ristrutturazioni
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