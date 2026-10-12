circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro: Cuzzilla (Cida), 'Otto giovani su dieci non credono nel merito, l'Italia deve cambiare'

12 ottobre 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dobbiamo rimettere al centro la persona, servono nuovi modelli organizzativi. Otto giovani su dieci vogliono crescere professionalmente, eppure il 90% ritiene che il merito non sia adeguatamente riconosciuto. I giovani non ci chiedono di abbassare l'asticella. Ci chiedono di poterla raggiungere". Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Cida, all'Auditorium della Conciliazione di Roma, durante la celebrazione degli ottant'anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Presidente della Repubblica. Durante la cerimonia è stata la consegna al Capo dello Stato la Carta della Dirigenza e delle Alte Professionalità, un impegno assunto dall'intero sistema Cida.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video
Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "AI deve essere governata dall'intelligenza umana" - Video
Monti (Assolombarda): "Ricetta nel breve termine è investire in fonti rinnovabili ed efficienza energetica" - Video
Rossini (Assolombarda Pavia): "IA leva fondamentale per far crescere produttività" - Video
Legge elettorale, Grosso: "Pronuncia Consulta prima del voto, no a forzature su costituzionalità" - Video
Assemblea Assolombarda, la via italiana dell'Ai - Videonews
Morte David Rossi, Vinci: "Pista omicidio porta a un'organizzazione criminale" - Video
Morte David Rossi, ricostruzione Ris dimostra che c'era qualcuno a ingresso vicolo - Video
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza