circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro, Di Matteo (Inps): "Riforma strutturale non più rinviabile"

'Statuto dei lavori per estendere tutele e qualità dell’occupazione'

Antonio Di Matteo
Antonio Di Matteo
10 marzo 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Superato il modello della concertazione degli anni ottanta e novanta, non è più rinviabile sciogliere il nodo della riforma strutturale del mondo del lavoro”. Lo ha detto Antonio Di Matteo, membro del Consiglio di amministrazione dell’Inps, intervenendo alla Camera dei Deputati al seminario nel ventiquattresimo anniversario della morte di Marco Biagi, dedicato al tema 'Marco Biagi giuslavorista cattolico'. Di Matteo ha richiamato la necessità di affrontare questa riforma “considerando come centrale il valore della coesione sociale” e insieme “riaffermando le esigenze della modernizzazione”.

Nel solco della lezione di Biagi, il consigliere di amministrazione dell’Inps ha sottolineato che “è necessario essere capaci di mantenere il clima di dialogo”, attraverso “un processo di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle Regioni, del sistema delle autonomie locali e soprattutto di tutte le parti sociali”, per portare a compimento “senza strappi questo necessario percorso di trasformazione”.

“Il nuovo Statuto dei lavoratori, o dei lavori, dovrà espandere tutele e protezioni attraverso due percorsi: il primo, che porti dal lavoro precario al lavoro stabile; il secondo, che permetta una evoluzione dalle forme rigide, ormai superate e non più competitive, verso forme partecipate e dinamiche di organizzazione aziendale”, ha affermato. Richiamando il nucleo più ambizioso della riflessione del giuslavorista, Di Matteo ha ricordato che lo Statuto dei lavori è “un progetto di complessiva rivisitazione del diritto del lavoro” capace di “estendere i livelli minimi di tutela a tutte le forme di lavoro” e di rendere più moderne “le tecniche di protezione del lavoro subordinato”. L’obiettivo, ha aggiunto, è quello di “rilanciare” il lavoro e costruire “un’occupazione di qualità” che concili “quel grande aspetto della vita umana che è il lavoro stesso” con “la vita familiare e quella personale”, rompendo le frammentazioni che ancora segnano il mercato del lavoro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riforma strutturale lavoro coesione sociale
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza