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Lavoro, il Gruppo Magis ottiene la certificazione Top Employers 2026﻿

Il riconoscimento attesta la solidità e la qualità dei processi di gestione delle risorse uman

(Foto: Ufficio stampa)
(Foto: Ufficio stampa)
07 ottobre 2026 | 09.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gruppo Magis entra a far parte dei Top Employers, ottenendo la certificazione di Top Employers Institute, che la annovera tra le 154 realtà certificate in Italia quest'anno. La certificazione viene assegnata al termine di un rigoroso processo di valutazione, che analizza i processi e le pratiche di gestione delle risorse umane: strategia delle persone, leadership, formazione e sviluppo, digitalizzazione dei processi Hr e sostenibilità. "Il risultato conferma la solidità del percorso intrapreso da Gruppo Magis negli anni per strutturare e migliorare i propri processi di gestione e sviluppo delle risorse umane. È anche un riconoscimento a tutte le persone che, con professionalità e passione, contribuiscono ogni giorno alla crescita del Gruppo", sottolinea una nota dell'azienda.

"Il nostro Piano industriale mira a ottenere una crescita sostenibile, per gli azionisti, per i territori in cui operiamo e per le persone che lavorano nel Gruppo. La certificazione Top Employers ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: abbiamo costruito processi HR solidi e strutturati, e continueremo a investire per rafforzarli e farli evolvere, perché le persone sono la forza del Gruppo", dichiara Alessandro Russo, consigliere delegato del Gruppo Magis.

Top Employers Institute è l'organizzazione globale di riferimento per la certificazione delle eccellenze nelle pratiche Hr. Attraverso il programma di certificazione, valuta e riconosce le aziende che si distinguono per la qualità dei processi di gestione e sviluppo delle persone.

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certificazione Top Employers gestione delle risorse umane sostenibilità
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