Lavoro, il programma Gol entra nel carcere di Velletri per favorire il reinserimento delle persone detenute

Le politiche attive del Programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) entrano nella Casa Circondariale di Velletri. Il progetto, promosso da Training Academy, società del gruppo G&A Holding nonché ente accreditato dalla Regione Lazio per la formazione professionale e i servizi per il lavoro, ha l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute prossime al termine della pena. L'iniziativa è stata presentata alla Camera dei Deputati alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, del sottosegretario alla Giustizia, Alberto Balboni, del presidente del Gruppo Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, della direttrice della Casa Circondariale di Velletri, Anna Rita Gentili, del presidente della commissione Bilancio della Regione Lazio, Marco Bertucci, e del direttore generale di G&A Holding, Enrica Bellomo. E' finanziata dall'Unione europea nell'ambito del Pnrr attraverso il Programma Gol.

Nella conferenza stampa, realizzata su iniziativa del parlamentare Andrea Volpi, è stato presentato il progetto che prenderà il via nelle prossime settimane e che coinvolgerà circa 200 detenuti. Il percorso coinvolgerà circa 200 persone detenute che saranno accompagnate in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, con l'obiettivo di acquisire competenze immediatamente spendibili sul mercato e costruire concrete opportunità occupazionali al termine della pena. La realizzazione sarà affidata a Training Academy, che ha già all’attivo ampia esperienza nell’attuazione delle misure del Programma Gol: nel solo 2025 ha gestito 362 corsi, formato 7.193 allievi e, grazie all’impegno di 366 docenti in 10 sedi formative, ha erogato quasi 130 mila ore di formazione. Nel triennio 2023-2025, infine, ha formato oltre 16.400 allievi.

Il progetto nasce dalla convinzione che formazione e lavoro rappresentino strumenti fondamentali per favorire il reinserimento sociale e ridurre il rischio di recidiva, grazie all’iniziativa di G&A Holding, di cui Training Academy fa parte, insieme ad altre iniziative, nate con l’obiettivo di rispondere a una criticità strutturale del mercato contemporaneo che vede troppa distanza tra formazione, lavoro e sviluppo professionale. Secondo il report 'Recidiva Zero' presentato dal Cnel nel giugno 2025, infatti, il tasso di recidiva può ridursi fino al 2% tra le persone detenute che hanno avuto accesso a un percorso lavorativo, mentre supera il 68% tra chi non ha avuto questa opportunità. Un dato che evidenzia come investire nello sviluppo di competenze professionali non significhi soltanto creare opportunità di occupazione, ma anche contribuire concretamente alla sicurezza e alla coesione sociale.

"Portare le politiche attive di Gol dentro un istituto penitenziario conferma una scelta precisa del Governo: il lavoro è lo strumento più efficace per ridurre la recidiva e aumentare la sicurezza. Le esperienze che stiamo promuovendo dimostrano che quando Stato, imprese e Terzo settore collaborano, la pena può trasformarsi in un percorso di riscatto. È questa la direzione che intendiamo consolidare: un’Italia che investe sulle competenze, che non lascia indietro nessuno e che costruisce sicurezza attraverso il lavoro", ha affermato Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“L’orientamento di questo governo è chiaro e coerente: garantire certezza della pena, ma massimo pragmatismo attraverso strumenti di cura, di formazione e di reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro e nella società, per contrastare le possibilità di recidiva. La riqualificazione degli spazi, il recupero delle dipendenze e l’alleanza con il mondo del lavoro sono il vero cuore della riforma. Portare il programma Gol nelle carceri vuole dire dare, attraverso studio e lavoro, strumenti per rieducare i condannati e offrire una alternativa a delinquere”, ha detto Alberto Balboni, sottosegretario alla Giustizia.

"Il lavoro non rappresenta solo un'opportunità occupazionale, ma uno degli strumenti più efficaci di inclusione e di prevenzione della recidiva. Per questo abbiamo scelto di portare il Programma Gol all'interno della Casa Circondariale di Velletri: vogliamo mettere le competenze al centro del percorso di reinserimento, accompagnando ogni partecipante non solo durante la formazione, ma anche nella delicata fase di ingresso nel mondo del lavoro, affinché quanto appreso possa tradursi in una concreta opportunità di occupazione e in una reale possibilità di costruire un futuro diverso", ha dichiarato Enrica Bellomo, direttore Generale G&A Holding - Training Academy.

"Con il centrodestra al governo sono innegabilmente cresciute le politiche attive interne alle carceri che rappresentano, dati alla mano, l'unico strumento capace di azzerare il tasso di recidiva. Tutto questo è il risultato del lavoro sinergico svolto in questi anni tra Ministeri competenti, istituti penitenziali, enti locali e enti di formazione. Lavoro attento e costante che ha consentito a tutti gli attori interessati di mettere a disposizione le proprie risorse e al contempo di intercettare i bisogni reciproci”, ha spiegato Andrea Volpi.

Al termine del percorso formativo, infatti, i partecipanti saranno affiancati anche nella fase di inserimento lavorativo attraverso attività di orientamento individuale, supporto nella predisposizione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui e accompagnamento nella ricerca di opportunità professionali coerenti con il proprio profilo.

I partecipanti potranno scegliere tra percorsi formativi dedicati alla logistica di magazzino, alle professioni green dedicate alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica, alla segreteria e vendite e infine alla ristorazione, conseguendo certificazioni professionali riconosciute e sviluppando competenze richieste dalle imprese. Il percorso sarà preceduto da una fase di presa in carico individuale e orientamento, per individuare il corso più coerente con il profilo, le competenze e le aspirazioni di ciascun partecipante.