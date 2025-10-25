Lavoro: Pizzuti (università del Molise), "il principio di equivalenza restituisce dignità a tutti i contratti collettivi: conta la qualità delle tutele, non il nome del contratto"

"Il principio di equivalenza è un punto di svolta: restituisce dignità a tutti i contratti collettivi che, pur non essendo comparativamente più rappresentativi, garantiscono ugualmente le stesse tutele ai lavoratori". Lo ha dichiarato Paolo Pizzuti docente Diritto del Lavoro presso l'università del Molise, nel corso del talk tecnico "Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta", organizzato da FonARCom alla Convention dei Consulenti del Lavoro di Napoli. "L'equivalenza, ha aggiunto, apre la strada a una competizione virtuosa tra modelli contrattuali, premiando la qualità e la reale efficacia delle tutele".