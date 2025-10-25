circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro: Pizzuti (università del Molise), "il principio di equivalenza restituisce dignità a tutti i contratti collettivi: conta la qualità delle tutele, non il nome del contratto"

25 ottobre 2025 | 09.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il principio di equivalenza è un punto di svolta: restituisce dignità a tutti i contratti collettivi che, pur non essendo comparativamente più rappresentativi, garantiscono ugualmente le stesse tutele ai lavoratori". Lo ha dichiarato Paolo Pizzuti docente Diritto del Lavoro presso l'università del Molise, nel corso del talk tecnico "Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta", organizzato da FonARCom alla Convention dei Consulenti del Lavoro di Napoli. "L'equivalenza, ha aggiunto, apre la strada a una competizione virtuosa tra modelli contrattuali, premiando la qualità e la reale efficacia delle tutele".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza