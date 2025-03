Learning forum: Pucci (Teleskill), ‘Tecnologia sia adattiva alle aziende, non viceversa’

“La formazione è profondamente cambiata: è sempre più digitale, sempre più personalizzata e investita dal ciclone dell'intelligenza artificiale. Teleskill ha reagito bene in quanto nel suo dna c'è lo sviluppo delle piattaforme e-learning, quindi non abbiamo un meccanismo rigido. Siamo fortemente convinti che la tecnologia debba adattarsi alle aziende, non il contrario". Lo ha detto Emanuele Pucci, amministratore delegato di Teleskill, alla quarta edizione del Learning forum, presso la sede di Assolombarda a Milano. L’appuntamento di Comunicazione Italiana è per aziende, istituzioni e business school un’occasione di incontro e discussione sui temi della formazione aziendale e sulle trasformazioni che la riguardano.