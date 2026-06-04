Leasys rilancia su mobilità flessibile, digitale e servizi

Leasys prosegue nell’evoluzione del proprio modello di mobilità, puntando su digitalizzazione, omnicanalità, flessibilità dell’offerta e gestione integrata dell’intero ciclo di vita del veicolo. Partendo da una posizione consolidata di leadership nel mercato italiano del noleggio a lungo termine, la società concentra ora la propria strategia su servizi modulari, rapidità operativa, valorizzazione degli asset e maggiore integrazione tra canali fisici e digitali. Il mercato sta evolvendo da un modello centrato sulla proprietà dell’auto a formule basate sull’accesso e sull’utilizzo. In questo scenario, il noleggio a lungo termine assume un ruolo sempre più strutturale per aziende, professionisti e clienti privati, grazie alla capacità di integrare servizi, prevedibilità dei costi, gestione del rischio e flessibilità contrattuale. La domanda si orienta verso soluzioni personalizzate, sostenibili e digitali, in grado di rispondere a esigenze di mobilità sempre più diversificate.

La strategia Leasys si fonda sull’integrazione tra rete fisica e canali online, con l’obiettivo di semplificare la customer journey e rendere il noleggio più accessibile e trasparente. Il potenziamento di Leasys e-Store consente ai clienti di scegliere il veicolo, configurare la soluzione di noleggio e finalizzare il contratto online, all’interno di un percorso sicuro, supportato da processi integrati di verifica dell’identità e del credito e affiancato, quando necessario, da un team dedicato.

L’offerta si articola su formule modulari pensate per diversi profili di utilizzo: soluzioni pay-per-use, proposte dedicate ai professionisti e ai veicoli commerciali, formule orientate al riutilizzo dei mezzi e modelli che prevedono il diritto di prelazione sull’acquisto a fine noleggio. Questa impostazione consente di intercettare con maggiore efficacia le esigenze di PMI, liberi professionisti, aziende e privati, in un mercato sempre meno standardizzato e sempre più orientato alla personalizzazione.

Nella seconda parte dell’anno, Leasys punta inoltre a rafforzare l’efficienza operativa attraverso una maggiore disponibilità di veicoli preordinati o già immatricolati, con l’obiettivo di ridurre i tempi di consegna e supportare la continuità operativa dei clienti, in particolare delle imprese. Parallelamente, la società continua a investire nella gestione avanzata del parco auto, nella manutenzione predittiva, nell’infomobilità e nella connettività, mettendo a disposizione di fleet manager e clienti strumenti sempre più evoluti, basati su dati in tempo reale e processi decisionali più rapidi.

Un ruolo strategico è svolto anche dalla gestione dell’usato. In un mercato caratterizzato da domanda solida e prezzi in progressiva stabilizzazione, Leasys punta a valorizzare i veicoli di fine noleggio attraverso un approccio data-driven, il monitoraggio del valore residuo, logiche di pricing dinamico e un’attenta gestione del timing di dismissione. In questa direzione si inserisce la rinnovata piattaforma Clickar.com, marketplace dedicato all’usato di fine noleggio, rivolto sia agli operatori professionali sia ai clienti privati e pensato per offrire un’esperienza digitale semplice, trasparente e basata su veicoli selezionati e controllati.

La società continua inoltre a valorizzare le sinergie industriali con Stellantis, che garantiscono continuità di prodotto, solidità e capacità di pianificazione, mantenendo al tempo stesso un’offerta aperta anche a modelli multibrand. Questa combinazione consente di presidiare diversi segmenti di mercato, ampliare la gamma disponibile e rispondere in modo flessibile alle richieste del cliente finale. Nel triennio 2026-2028, il noleggio a lungo termine è destinato a rafforzare il proprio peso nel mercato auto, sostenuto dalla crescente attenzione alla prevedibilità della spesa, dall’elettrificazione delle flotte, dagli obblighi ESG e dalla domanda di soluzioni integrate. In questo contesto, Leasys punta a consolidare il proprio ruolo di abilitatore della nuova mobilità, trasformando il noleggio in un ecosistema sempre più efficiente, digitale e sostenibile.