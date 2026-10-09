Leitner (Milano Hockey Club): "Fiera Ice Arena progetto importante per tutta Lombardia"

"Si parla tanto di legacy olimpica, ma in tante edizioni dei Giochi se n'è solo parlato, senza fare nulla. Qui invece diventa realtà, con un'infrastruttura che Fondazione Fiera Milano ha realizzato in meno di cinque mesi, e questo è veramente incredibile. È un progetto importante non solo per Rho o per Milano, ma per tutta la Lombardia", ha dichiarato Christof Leitner, presidente del Milano Hockey Club, durante la visita con la stampa all'interno della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport su ghiaccio realizzata da Fondazione Fiera Milano in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che questa sera ospiterà la prima partita casalinga del Milano Hockey Club, quella contro l'Hockey Club Innsbruck valida per il nono turno dell'Ice Hockey League.