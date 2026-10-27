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Leonardo Maria Del Vecchio: "Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul 'Fatto'"

"Per parlare di piani industriali e avere l’opportunità di chiarire la mia posizione in merito all’offerta d’acquisto del Fatto Quotidiano" scrive su 'X', ribadendo l'interesse per l'acquisizione del quotidiano diretto da Travaglio.

Leonardo Maria Del Vecchio - (Fotogramma/Ipa)
Leonardo Maria Del Vecchio - (Fotogramma/Ipa)
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27 ottobre 2026 | 14.04
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

"Propongo formalmente al Direttore Marco Travaglio un confronto pubblico nel contesto che preferisce, per parlare di piani industriali e avere l’opportunità di chiarire la mia posizione in merito all’offerta d’acquisto del Fatto Quotidiano". Lo scrive su 'X' Leonardo Maria Del Vecchio ribadendo l'interesse per l'acquisizione del quotidiano diretto da Travaglio.

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