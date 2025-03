LetExpo: Ariano (ITSSIxellence Academy), ‘Per noi essere qui ha un duplice valore’

“Noi partecipiamo a LetExpo perché siamo partner di Alis Academy. È un'esperienza di duplice valore, perché da un lato i nostri ragazzi possono entrare in contatto con tantissime realtà del settore e dall’altro perché in questo momento stanno svolgendo anche un lavoro redazionale a supporto della comunicazione della Fiera e raccogliendo le voci dei tanti delle tante imprese presenti in questi giorni”. Così, Pierpaolo Ariano, coordinatore didattico di ITSSIxellence Academy, alla quarta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.