LetExpo: Corva (Afry), ‘Accompagniamo imprese nel percorso di decarbonizzazione’

“Afry Management Consulting accompagna le imprese in questo difficile e sfidante percorso di decarbonizzazione per raggiungere obiettivi di sostenibilità molto sfidanti. Cerchiamo di aiutarle in una situazione chiaramente complicata, dove i costi e il loro impatto è molto rilevante”. Lo ha dichiarato Orazio Corva, Principal Mobility di Afry Management Consulting, alla quarta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.