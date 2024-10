Lezioni di creatività a Roma, 5 incontri con 5 grandi nomi della contemporaneità

A lezione di creatività. Dal 10 ottobre al 9 dicembre 2024, l’artista Jago, la fotografa Isabel Muñoz, l’architetto e designer Piero Lissoni, l’artista e scultore Edoardo Tresoldi, l’architetto Santiago Calatrava sono i protagonisti del ciclo di lezioni di creatività contemporanea promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma. Il ciclo è ospitato nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma.

La creatività è senza dubbio una forte presenza nella cultura contemporanea e si esprime attraverso infinite forme, si legge in una nota. Le lezioni di creatività contemporanea - prosegue il comunicato - sono un’occasione da non perdere per ascoltare il racconto e l’esperienza di cinque grandi nomi che in diversi campi, stanno lasciando il proprio segno creativo. Dall’arte alla fotografia, dall’architettura al design: queste cinque lezioni esplorano il ruolo della creatività in diverse discipline, presentando un protagonista internazionale rivelandone il processo creativo, le fonti di ispirazione e l’impatto culturale delle sue opere.

Così il direttore generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello: “Sono lieto di poter inaugurare questo primo ciclo di Lezioni, un'iniziativa che riflette l’impegno della nostra Direzione Generale nel valorizzare la creatività italiana in tutte le sue forme d’espressione. Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per incontrare i protagonisti della scena creativa, per stimolare nuove idee e per coinvolgere un sempre più ampio pubblico. Come istituzione, abbiamo infatti il compito non solo di rivolgerci ai professionisti del settore e a coloro che sono già sensibilizzati rispetto alle nostre aree di competenza, ma anche di ‘parlare’ a tutti i cittadini - in particolare alle giovani generazioni - trovando gli strumenti per far riflettere sull’importanza della creatività contemporanea per il progresso civile, sociale ed economico del Paese”.

Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione De Sanctis, commenta: “Siamo entusiasti di inaugurare la prima edizione della rassegna Lezioni di Creatività Contemporanea, e ringrazio il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura Angelo Piero Cappello e la sua eccellente équipe per aver deciso di sposare questa iniziativa donandole immenso prestigio. Inoltre, desidero ringraziare la Fondazione Musica per Roma che ha scelto di appoggiare le iniziative della Fondazione ospitando la rassegna presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma con la cooperazione sempre efficace del suo poliedrico staff. Abbiamo scelto questo tema perché la creatività è una forza universale che permea ogni ambito dell’arte e del design. Contemporanea perché il programma è onorato dalla presenza di cinque artisti contemporanei, “giganti” internazionali del mondo della scultura, dell’arte figurativa, della fotografia e dell’architettura”. La Fondazione Musica per Roma con il ciclo di lezioni di Creatività contemporanea amplia la sua offerta culturale nel panorama delle attività attualmente in corso aggiungendosi agli eventi e festival musicali, alle rassegne di libri, alle lezioni di storia, alle lezioni di ascolto.