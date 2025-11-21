circle x black
Cerca nel sito
 

Live Communication Week, Jannarelli (Next Group): 'Grand Prix e agenzia dell'anno, premio dedicato ai nostri talenti'

21 novembre 2025 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

«Per il secondo anno consecutivo siamo agenzia dell'anno e abbiamo vinto il Grand Prix del Best Event Awards». Lo ha detto Marco Jannarelli, presidente di Next Group, alla serata dedicata alla XXII Edizione del BEA Italia, a conclusione della Live Communication Week, spiegando che il riconoscimento «è dedicato ai talenti che hanno lavorato ai progetti». Jannarelli ha citato l'evento Ferrari di Amalfi e annunciato l'apertura delle sedi di Riad e, a breve, di Città del Messico per l'internazionalizzazione delle attività del gruppo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza