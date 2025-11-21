Live Communication Week, Jannarelli (Next Group): 'Grand Prix e agenzia dell'anno, premio dedicato ai nostri talenti'

«Per il secondo anno consecutivo siamo agenzia dell'anno e abbiamo vinto il Grand Prix del Best Event Awards». Lo ha detto Marco Jannarelli, presidente di Next Group, alla serata dedicata alla XXII Edizione del BEA Italia, a conclusione della Live Communication Week, spiegando che il riconoscimento «è dedicato ai talenti che hanno lavorato ai progetti». Jannarelli ha citato l'evento Ferrari di Amalfi e annunciato l'apertura delle sedi di Riad e, a breve, di Città del Messico per l'internazionalizzazione delle attività del gruppo.