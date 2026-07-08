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Logistica, Confagricoltura: accordo con Alis per osservatorio sull'agroindustria

hanno dato vita ad una collaborazione per AgriFuture Italia

Guido Grimaldi e Massimiliano Giansanti - (foto ufficio stampa)
Guido Grimaldi e Massimiliano Giansanti - (foto ufficio stampa)
08 luglio 2026 | 14.58
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

La competizione tra Paesi e sistemi economici passa dalle infrastrutture strategiche anche nell'agroindustria. La scelta tra gomma, ferro, nave e intermodalità, infatti, condiziona la sostenibilità - economica e ambientale - e la capacità di incidere sui mercati globali. In quest’ottica, Confagricoltura e Alis hanno dato vita ad una collaborazione per AgriFuture Italia: un osservatorio stabile della confederazione sulle infrastrutture dell’agroindustria, per valutare l’impatto combinato di tecnologia, reti e logistica lungo tutta la filiera e trasformarlo in competitività reale per le imprese e per il Paese.

Alla Masseria Li Reni, a Manduria (Ta), nell’ambito dell’evento organizzato da ALIS dal titolo 'L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali', il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il presidente di Alis, Guido Grimaldi, hanno siglato un Protocollo di intesa per rafforzare la collaborazione tra la filiera della logistica e quella dell’agroalimentare con l’obiettivo di sostenere la competitività dei settori produttivi, promuovere infrastrutture sempre più efficienti, favorire l’innovazione, l’intermodalità e l’internazionalizzazione delle imprese, contribuendo alla valorizzazione del Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali. Oltre alla promozione congiunta di eventi, tavoli di lavoro, studi e momenti di approfondimento tecnico, il Protocollo prevede la partecipazione e la collaborazione nell’ambito di AgriFuture, per sviluppare analisi e iniziative capaci di migliorare l'efficienza delle infrastrutture e della logistica a beneficio delle imprese e dell'intero Sistema Paese.

“Oggi le imprese agricole scontano la frammentazione delle iniziative tecnologiche e l’assenza di una lettura sistemica dei dati produttivi territoriali. Alis è il partner ideale con cui collaborare al nostro Osservatorio AgriFuture Italia e contribuire a colmare i gap infrastrutturali che incidono direttamente sulla competitività dell’agroindustria – ha dichiarato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura - L’intelligenza artificiale, le reti digitali e l’intermodalità sono fattori-chiave per la crescita del settore primario e, di conseguenza, del Sistema Paese. Confagricoltura è pronta a fare la propria parte”. “La collaborazione con Confagricoltura rappresenta un passaggio strategico perché unisce due pilastri dell’economia italiana: la logistica e l’agroalimentare. Vogliamo costruire un percorso condiviso fatto di progetti concreti, innovazione, sostenibilità e sviluppo infrastrutturale, mettendo a sistema competenze ed eccellenze che rendono il nostro Paese competitivo nel mondo. Fare squadra tra associazioni, imprese e istituzioni significa creare valore aggiunto per l’intero sistema economico nazionale e offrire nuove prospettive di crescita, soprattutto al Mezzogiorno, che continua a dimostrare una straordinaria capacità di sviluppo e di attrazione degli investimenti”, ha concluso il presidente di Alis, Guido Grimaldi.

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logistica agroindustria infrastructure sostenibilità competitività
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