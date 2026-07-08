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Logistica, Giansanti (Confagricoltura): "Protocollo con Alis potenzia settori"

Obiettivo rafforzare il sistema agroalimentare e della distribuzione

Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura - (foto di repertorio)
Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura - (foto di repertorio)
08 luglio 2026 | 14.53
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

Undici articoli per un’intesa che crea "un'alleanza win-win" tra Alis e Confagricoltura che a Manduria, in provincia di Taranto, hanno firmato un protocollo della durata di tre anni per rafforzare il sistema agroalimentare e della distribuzione. "Vogliamo accontentare sempre di più una domanda crescente di prodotto agroalimentare nel mondo e per far questo vogliamo ricorrere a quello che per noi è il naturale alleato, il sistema della distribuzione del Paese: Alis", ha spiegato Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura. La firma è stata messa nel corso di 'L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali', l’appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto, e organizzato da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. "Dopo la crisi dello stretto di Hormuz - ha aggiunto Giansanti -, è stato dimostrato che senza un sistema di distribuzione delle produzioni o al contrario degli input che sono fondamentali nella produzione dei nostri beni, che sono ricercati a livello mondiale, non si va da nessuna parte".

"Abbiamo bisogno - ha proseguito il presidente di Confagricoltura - e su questo lavoreremo con Alis che rappresenta la distribuzione del Paese, per rafforzare sempre di più un'alleanza che deve necessariamente rafforzare la nostra presenza sui mercati. Questo lo si fa aumentando la capacità produttiva garantendo le linee di approvvigionamento sia a livello di prodotto che di prodotto lavorato. Dentro questo accordo si vanno a individuare tutte quelle politiche necessarie per rafforzare il nostro settore e il settore della logistica, perché abbiamo tanti elementi in comune: tutti noi oggi dipendiamo dai costi energetici ad esempio e quindi, dentro le definizioni del costo energetico, la nostra alleanza ci porterà tanto a Bruxelles quanto in Italia a fare delle richieste per rafforzare questi due settori", ha concluso.

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logistica protocollo settori agroalimentare distribuzione
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