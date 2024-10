Logistica, Linde Mh aderisce ad Alis

"Siamo orgogliosi che anche Linde Material Handling, tra i produttori leader a livello mondiale di carrelli elevatori e da magazzino, abbia scelto di aderire ad Alis e di avviare così un grande percorso di idee, progetti e valori comuni. Con quest’importante adesione di un gruppo mondiale come Linde Mh crescono notevolmente la presenza, la rappresentatività e l’impegno di Alis nella logistica internazionale e siamo certi che ciò costituirà da subito un vero valore aggiunto per tutti i nostri associati e per il futuro dell’intero comparto". Ad affermarlo è il Presidente di Alis Guido Grimaldi commentando l’ingresso nel Consiglio direttivo di Linde Material Handling Italia.

"Proprio in questa direzione, Alis e Linde Mh - sottolinea - saranno promotori di soluzioni sostenibili ed energetiche sempre più all’avanguardia, come nel caso dei sistemi i sistemi di alimentazione per carrelli elevatori Linde Mh che garantiscono efficienza energetica, elevati livelli di produttività e sicurezza all'interno del magazzino. Vorrei inoltre soffermarmi su un ulteriore aspetto che ci accomuna, e cioè l’attenzione per i nostri lavoratori: Linde Mh è infatti una grande azienda di respiro internazionale, nella quale tuttavia ogni collaboratore è davvero parte di un progetto e di successi condivisi".

Dall'anno 2006, Linde MH appartiene al Gruppo Kion, secondo maggiore produttore mondiale di carrelli elevatori e uno dei maggiori fornitori di soluzioni di automazione per la logistica interna. Linde Mh è presente in oltre 100 Paesi, con filiali e stabilimenti di produzione in tutto il mondo, dalla Germania alla Repubblica Ceca, dalla Francia fino agli Stati Uniti, oltre a più di 700 sedi di vendita e assistenza. Oltre 13.000 persone in tutto il mondo lavorano per il marchio Linde Mh. In Italia, grazie alla sua rete di 21 concessionari e partner, 6 filiali dislocate sul territorio nazionale e 2 concessionari consolidati, l’azienda può contare su oltre 800 tecnici di assistenza che assicurano la massima disponibilità di carrelli e soluzioni.

"Siamo estremamente lieti di entrare a far parte di Alis e di unirci a un network così dinamico e orientato al futuro", sottolinea Luca Esposto, Vice President Sales & Service Linde Italia. "Nel nostro settore, la collaborazione tra i diversi attori è fondamentale per affrontare le sfide di un mercato globale sempre più competitivo e complesso. Iniziative come quella di Alis sono preziosissime per supportare l’adozione di soluzioni logistiche innovative e sostenibili".

Questa collaborazione, aggiunge, "rappresenta per noi un’importante opportunità per promuovere insieme ad Alis soluzioni all'avanguardia, capaci di rispondere alle esigenze della logistica moderna con una crescente attenzione alla sostenibilità e a un impatto ambientale positivo. L’impegno condiviso per l'innovazione e per il costante miglioramento del nostro settore ci rende certi del valore che questa alleanza porterà, non solo alle nostre realtà, ma all’intero settore della logistica".