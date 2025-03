Logistica, Tribeca entra in Alis

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto in Alis a Tribeca, importante società di consulenza in costante crescita che, con oltre trent’anni di esperienza imprenditoriale e di rappresentanza del tessuto economico-industriale, offre ad un ampio bacino di aziende con oltre 800 milioni di fatturato importanti collaborazioni in molteplici settori, opportunità commerciali, strategie di investimento e di marketing digitale. La visione innovativa di Tribeca, volta ad una vera e propria alleanza industriale e trasversale tra imprese, rientra pienamente nello spirito di Alis, che punta da sempre a coniugare le consolidate esperienze professionali ed imprenditoriali con le relazioni umane. Inoltre, visto il suo forte impegno nel campo delle iniziative solidali, ho avuto il piacere di proporre nell’ultimo Consiglio la nomina di Gabriele Barucco come Vicepresidente della commissione 'Alis per il Sociale', convinto che il suo contributo sarà fondamentale". Il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta così l’adesione ad Alis di Tribeca, che offre un ampio network relazionale e soluzioni commerciali, attraverso analisi approfondite, strategie di marketing e collaborazioni mirate. Rappresenta un punto di riferimento e cura la rappresentanza di società attive nel settore immobiliare, della manifattura, di sanità e healthcare, di rigenerazione urbana e dei servizi immobiliari connessi.

L’azienda, orientata alla sostenibilità e all’innovazione, si pone come partner di fiducia per utenti e stakeholder, impegnandosi a generare opportunità attraverso un approccio relazionale che coniuga le esigenze dei clienti con opportunità commerciali concrete, garantendo relazioni di successo e la costruzione di un network solido e duraturo. Tribeca, realtà molto radicata nel mercato del Nord Italia ed in particolare in Lombardia, partecipa inoltre attivamente a diverse iniziative, tra cui gli eventi organizzati dal Circolo delle Imprese e da altre associazioni, promuovendo sinergie e consolidando relazioni di valore.

"Siamo entusiasti dell’ingresso di Tribeca in Alis, associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per l’intero comparto della logistica, del trasporto e dei servizi alle imprese. Questo passo - dichiara Gabriele Barucco di Tribeca - rappresenta per noi una sfida interessante e stimolante sia dal punto di vista associativo che culturale, nonché un tassello importante nel nostro percorso di crescita. Siamo convinti che la partecipazione attiva ad Alis ci consentirà di ampliare le possibilità di collaborazione e, al contempo, di rafforzare l’impegno che già dedichiamo per favorire lo sviluppo di relazioni solide e durature e per promuovere sinergie intersettoriali, valorizzando il capitale umano e imprenditoriale. In quest’ottica, coinvolgeremo anche l’Associazione Circolo delle Imprese per creare ulteriori sinergie utili allo sviluppo di ALIS e alla soddisfazione degli interessi degli altri associati. Con grande soddisfazione iniziamo questo percorso, certi che la condivisione di obiettivi e competenze rappresentino elementi chiave per affrontare con successo le opportunità di mercato".