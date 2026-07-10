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Logistica, Wind Tre nel consiglio direttivo di Alis

Logistica, Wind Tre nel consiglio direttivo di Alis
10 luglio 2026 | 11.43
Paolo Bellino
LETTURA: 2 minuti

“L’ingresso di Wind Tre nel Consiglio Direttivo di Alis rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Associazione e conferma la crescente attenzione che il mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni riserva al settore del trasporto e della logistica. Le sfide attuali e quelle che ci attendono richiedono infrastrutture digitali sempre più avanzate, connettività diffusa, sicurezza informatica e capacità di innovare processi e servizi. Siamo quindi convinti che questa collaborazione strategica con Wind Tre consentirà di accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione digitale delle nostre imprese associate, rafforzando la competitività dell’intera filiera logistica, un comparto sempre più orientato verso modelli operativi intelligenti e interconnessi. In particolare, nei settori rappresentati da Alis, le potenzialità della tecnologia 5G, delle soluzioni IoT e dei servizi avanzati di Cybersecurity rappresentano una grande opportunità per contribuire a creare ecosistemi logistici sempre più intelligenti, sicuri e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”.

Con queste parole Guido Grimaldi, Presidente di Alis, commenta l’ingresso di Wind Tre nel Consiglio direttivo dell’Associazione con l’obiettivo di contribuire all’innovazione e alla trasformazione digitale del settore dei trasporti e della logistica attraverso le proprie competenze tecnologiche e le più avanzate soluzioni di connettività. Tra i principali operatori di telecomunicazioni in Italia, Wind Tre supporta la crescita digitale del sistema produttivo nazionale mettendo a disposizione infrastrutture, servizi e competenze in ambiti strategici quali il 5G, l’Internet of Things (IoT), il Cloud e la Cybersecurity. Grazie a una rete capillare e a un’offerta integrata dedicata alle imprese, l’azienda accompagna le organizzazioni nei processi di innovazione, contribuendo a migliorare efficienza, sostenibilità, sicurezza e competitività.

“L’adesione di Wind Tre ad Alis segna un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita come partner tecnologico per la trasformazione digitale del Paese. Non si tratta solo di un’adesione associativa, ma della volontà concreta di contribuire all’evoluzione di un comparto fondamentale come quello della logistica e dei trasporti, sempre più orientato a modelli efficienti, intermodali e sostenibili. Mettiamo a disposizione dell’ecosistema Alis le nostre competenze e le soluzioni più avanzate, a partire dal 5G e dal network slicing, tecnologie abilitatrici di servizi ad alte prestazioni, sicuri e personalizzati. Il nostro obiettivo è accompagnare operatori e imprese nell’adozione di nuovi modelli operativi, basati su dati in tempo reale, automazione e gestione intelligente degli asset. Crediamo che l’innovazione nasca dalla collaborazione: Alis rappresenta per noi un acceleratore di relazioni, progettualità e nuove opportunità di valore condiviso” ha commentato Mauro Cucci, Direttore Divisione Business di Wind Tre.

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logistica 5G IoT Cybersecurity trasformazione digitale
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