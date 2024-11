Lombardia e Shenzhen, un nuovo ponte concreto per Innovazione e Sviluppo

Si è tenuto con grande successo l’evento “China (Shenzhen-Luohu) – Italy (Milan) Economic and Trade Cooperation and Exchange Conference”, organizzato da Guodong Cultural in collaborazione con le Istituzioni di Shenzhen-Luohu, Conflavoro Pmi Lombardia. Lo riporta la Gazzetta di Milano, media partner ufficiale, sottolineando che l'evento è "mirato a promuovere le opportunità economiche e commerciali tra la Lombardia e il distretto cinese". Questo incontro è stato un momento strategico di scambio e cooperazione, segnato dalla visione condivisa di uno sviluppo sostenibile e innovativo".

Shenzhen-Luohu, celebre per il suo dinamismo economico e l’avanzata tecnologia, scrive la Gazzetta di Milano "rappresenta un partner ideale per la Lombardia, il cuore economico d’Italia. Con un Pil di 440 miliardi di euro nel 2023 e una crescita sostenuta nei settori tecnologico e finanziario, Shenzhen offre alle imprese italiane un accesso privilegiato al vasto mercato asiatico. Come ha sottolineato Zhao Jingyu, rappresentante del Centro Servizi per le Imprese del Distretto di Luohu-Shenzhen vanta una delle economie più dinamiche del mondo, con oltre 21 milioni di abitanti e una media d’età di soli 33 anni, elementi che ne fanno una città giovane e vibrante, pronta a nuove collaborazioni internazionali".

L’evento, continua, "ha messo in luce le sinergie esistenti tra la Lombardia e Shenzhen-Luohu, due territori che, pur geograficamente lontani, condividono un forte orientamento verso l’innovazione e la sostenibilità. La Lombardia, con il suo tessuto industriale variegato, e Shenzhen, con un ecosistema tecnologico avanzato, possono beneficiare reciprocamente grazie a collaborazioni in settori strategici come moda, servizi finanziari e turismo culturale".