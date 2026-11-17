La presidente Fipe Padova, 'clienti cercano benessere, sicurezza e professionalità, cresce richiesta di certificazione'
“I pubblici esercizi sono un presidio di socialità, ma oggi la consapevolezza del cliente richiede non soltanto un prodotto di qualità, ma anche un ambiente che trasmetta sicurezza, qualità e benessere”. Lo ha dichiarato Federica Luni, presidente di Fipe Padova, intervenendo al primo Forum del Bar Italiano a Roma. “Chi viene nei nostri bar cerca un momento di serenità e benessere: non soltanto una tazza di caffè, ma tutto il mondo che c'è attorno”.
Luni ha accolto positivamente il dato emerso dalla ricerca realizzata da Swg per Fipe-Confcom sulla richiesta di una certificazione di qualità per il settore: “Significa che siamo sulla strada giusta. Non è soltanto il prodotto a meritare di essere certificato, ma anche l'ambiente, la professionalità, la competenza e la consapevolezza con cui il gestore affronta il servizio al cliente”.