“I pubblici esercizi sono un presidio di socialità, ma oggi la consapevolezza del cliente richiede non soltanto un prodotto di qualità, ma anche un ambiente che trasmetta sicurezza, qualità e benessere”. Lo ha dichiarato Federica Luni, presidente di Fipe Padova, intervenendo al primo Forum del Bar Italiano a Roma. “Chi viene nei nostri bar cerca un momento di serenità e benessere: non soltanto una tazza di caffè, ma tutto il mondo che c'è attorno”.

Luni ha accolto positivamente il dato emerso dalla ricerca realizzata da Swg per Fipe-Confcom sulla richiesta di una certificazione di qualità per il settore: “Significa che siamo sulla strada giusta. Non è soltanto il prodotto a meritare di essere certificato, ma anche l'ambiente, la professionalità, la competenza e la consapevolezza con cui il gestore affronta il servizio al cliente”.