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Lvmh, Arnault nel mirino del fisco in Francia: accertamento da 22,5 mln per patron holding lusso

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04 luglio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
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Accertamento fiscale da 22,5 milioni di euro per Bernard Arnault, patron della holding del lusso Lvmh e uomo più ricco della Francia. La decisione del Tribunale amministrativo di Parigi è stata contestata da Arnault che ha annunciato di voler ricorrere davanti al Consiglio di Stato.

"Questa decisione, che ribalta quella presa in primo grado e persino quella già emessa da questa stessa Corte, sarà oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato", ha sottolineato un portavoce di Arnault all’Afp. Nello specifico, in base alla sentenza, ad Arnault e alla moglie sono "addebitati" 12,96 milioni di contributi supplementari dell’imposta sul reddito e i contributi sociali per il 2010 e 9,5 milioni di euro per l’imposta di solidarietà sul patrimonio tra il 2012 e il 2015.

Al centro della causa il “complesso azionariato” di Lvmh, secondo il sito d’informazione L’Informé. "La famiglia Arnault non è presente direttamente nel capitale del gruppo del lusso, ma attraverso una cascata di holding", aggiunge 'L’Informé', sottolineando che "al vertice di questa piramide si trova una società belga, Pilinvest", che consentirebbe al miliardario francese di eludere il fisco riducendo la dichiarazione dei redditi.

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fisco accertamento fiscale tribunale amministrativo consiglio di stato
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